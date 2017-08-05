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10:28 (мск), источник: Om1.ru

В августе жителей Омска ждут перепады погоды

Жара до +32° будет чередоваться с похолоданием до +5°.

Источник: Reuters

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы рассказало, какая погода будет стоять в Омской области в августе.

Погодных аномалий не предвещается. Август-2017 не будет отличаться от нормы ни по средней температуре, ни по количеству осадков.

Обь-Иртышское УГМС:

 — В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +12…+17° до +7…+12°, днём от +27…+32° до +14…+19°. В третьей декаде преобладающая температура воздуха ночью +5…+10°, днём +12…+17°.

Дожди и грозы пройдут местами с 5 по 10 августа, в начале и в конце второй декады и в большинстве дней третьей декады.

Со второй половины августа в Омскую область начинает прокрадываться осень: дни становятся короче, ночи — прохладнее, по утрам держатся туманы, иногда бывают ночные заморозки.

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