В августе жителей Омска ждут перепады погоды

Источник: Reuters

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы рассказало, какая погода будет стоять в Омской области в августе.

Погодных аномалий не предвещается. Август-2017 не будет отличаться от нормы ни по средней температуре, ни по количеству осадков.

Обь-Иртышское УГМС:

— В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +12…+17° до +7…+12°, днём от +27…+32° до +14…+19°. В третьей декаде преобладающая температура воздуха ночью +5…+10°, днём +12…+17°.

Дожди и грозы пройдут местами с 5 по 10 августа, в начале и в конце второй декады и в большинстве дней третьей декады.