В августе жителей Омска ждут перепады погоды
Жара до +32° будет чередоваться с похолоданием до +5°.
Жара до +32° будет чередоваться с похолоданием до +5°.
Погодных аномалий не предвещается. Август-2017 не будет отличаться от нормы ни по средней температуре, ни по количеству осадков.
— В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +12…+17° до +7…+12°, днём от +27…+32° до +14…+19°. В третьей декаде преобладающая температура воздуха ночью +5…+10°, днём +12…+17°.
Дожди и грозы пройдут местами с 5 по 10 августа, в начале и в конце второй декады и в большинстве дней третьей декады.
Со второй половины августа в Омскую область начинает прокрадываться осень: дни становятся короче, ночи — прохладнее, по утрам держатся туманы, иногда бывают ночные заморозки.