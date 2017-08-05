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14:27 (мск), источник: НТА-Приволжье

Грозы и порывы ветра до 17 м/с прогнозируются в Нижегородской области 5 августа

Как информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», местами в Нижнем Новгороде и районах области ожидаются грозы, ливни, порывы западного ветра 12−17 м/с.

Источник: НТА-Приволжье

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ, поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов, и т. ч. не оборудованных молниезащитой, разрядами атмосферного электричества.

Возможны затруднения в работе всех видов транспорта, локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий. Не исключены активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

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