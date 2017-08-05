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11:44 (мск), источник: Publika.md

Закончился первый этап приема документов в ВУЗы

В вузах закончился первый этап приема документов. В 17 государственных университетов и 11 частных подано в общей сложности 13 тысяч заявлений.

Источник: Publika.md

В вузах закончился первый этап приема документов. В 17 государственных университетов и 11 частных подано в общей сложности 13 тысяч заявлений. Самые востребованные специальности по-прежнему — экономика, право и медицина.

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Больше всего абитуриентов — в Академии экономических знаний. Следующие в списке — медицинский университет и университет физкультуры и спорта. На четвертом месте — Государственный университет Молдовы, за ним — технический и аграрный.

Самые востребованные специальности — бухгалтерский учет, медицина, право, информационные технологии, архитектура и журналистика.

Больше всего бюджетных мест — больше 1200 — предлагается на педагогических факультетах. На инженерные факультеты зачислят 800 бюджетников, на медицинские — 435. Будущие экономисты претендуют на 207 бюджетных мест, юристы — на 128.

Получать бюджетники будут стипендии трех категорий — в зависимости от успеваемости. В то же время, выплаты студентам педагогических, аграрных и медицинских факультетов будут на 20% больше.

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