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12:15 (мск), источник: Publika.md

В колодцах села Кириловка Тараклийского района только солённая вода

Жара стала для жителей села Кириловка Тараклийского района истиным бедствием.

Источник: Publika.md

Вода в местных колодцах соленная, а до ближайшего источника — почти пять километров. Каждый день в такую даль вынуждены ходить и стар и млад.

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65-летняя Анне Фуртунэ возит воду на осле из села Чумай.

Пешком дорога к источнику и назад занимает не меньше часа.

«Тут приходится стоять в очереди. К тому же вода течет очень медлено».

Помочь вызвался местный тракторист. Правда, за доставку трех тонн воды — столько может хватить на две недели — запросил 250 леев.

Местные власти разработали проект расширения водопроводной сети. Деньги на его реализацию — миллион 200 тысяч леев — выделила Программа развития ООН.

По данным Национального бюро статистики, центральный водопровод есть только в семиста селах. А всего их 1682.

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