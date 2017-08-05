В колодцах села Кириловка Тараклийского района только солённая вода

Источник: Publika.md

Вода в местных колодцах соленная, а до ближайшего источника — почти пять километров. Каждый день в такую даль вынуждены ходить и стар и млад.

65-летняя Анне Фуртунэ возит воду на осле из села Чумай.

Пешком дорога к источнику и назад занимает не меньше часа.

«Тут приходится стоять в очереди. К тому же вода течет очень медлено».

Помочь вызвался местный тракторист. Правда, за доставку трех тонн воды — столько может хватить на две недели — запросил 250 леев.

Местные власти разработали проект расширения водопроводной сети. Деньги на его реализацию — миллион 200 тысяч леев — выделила Программа развития ООН.