В колодцах села Кириловка Тараклийского района только солённая вода
Жара стала для жителей села Кириловка Тараклийского района истиным бедствием.
Жара стала для жителей села Кириловка Тараклийского района истиным бедствием.
Вода в местных колодцах соленная, а до ближайшего источника — почти пять километров. Каждый день в такую даль вынуждены ходить и стар и млад.
65-летняя Анне Фуртунэ возит воду на осле из села Чумай.
Пешком дорога к источнику и назад занимает не меньше часа.
«Тут приходится стоять в очереди. К тому же вода течет очень медлено».
Помочь вызвался местный тракторист. Правда, за доставку трех тонн воды — столько может хватить на две недели — запросил 250 леев.
Местные власти разработали проект расширения водопроводной сети. Деньги на его реализацию — миллион 200 тысяч леев — выделила Программа развития ООН.
По данным Национального бюро статистики, центральный водопровод есть только в семиста селах. А всего их 1682.