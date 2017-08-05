МЧС предупредило о повышенной пожароопасности в некоторых районах Кубани
Особенно осторожными с 5 по 7 августа представители ведомства призывают быть жителей восточной половины, центральных и
Особенно осторожными с 5 по 7 августа представители ведомства призывают быть жителей восточной половины, центральных и
Региональное ГУ МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.
В частности, в лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, а разводить костры необходимо на открытых площадках. Уходя, костер нужно залить водой или засыпать, уточняют в
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: 101 — единый номер пожарных и спасателей (звонок бесплатный),