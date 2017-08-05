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12:21 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

МЧС предупредило о повышенной пожароопасности в некоторых районах Кубани

Особенно осторожными с 5 по 7 августа представители ведомства призывают быть жителей восточной половины, центральных и юго-западных районов Краснодарского края.

Источник: AP 2017

Региональное ГУ МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

В частности, в лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, а разводить костры необходимо на открытых площадках. Уходя, костер нужно залить водой или засыпать, уточняют в пресс-службе ведомства.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: 101 — единый номер пожарных и спасателей (звонок бесплатный), 8 (861) 268−64−40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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