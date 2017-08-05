В молодечненской деревне Вязынка похоронили 14-летнюю школьницу

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Но за что? В деревне о девочке говорят только хорошее: приветливая, общительная, спокойная. Накануне ее видели с подругами, а затем она исчезла. Искали подростка несколько дней и нашли мертвой недалеко от железнодорожной станции. Корреспондент СГ получил задание срочно выехать на место преступления.

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Детская площадка — место для прогулок молодежи. Рядом обнаружили пропавшую школьницу.

ОТ железнодорожной станции Вязынка уходят две пешеходные тропинки. Одна в деревню с одноименным названием. Вторая — в сторону дачных товариществ. Их здесь несколько — Ударник, Вязынка, Пролески, поэтому даже в будни на самой станции многолюдно.

От дачника, только что сошедшего с электрички, узнаю, что о гибели девочки уже наслышаны многие. По его словам, точно знает, где отдыхала накануне компания, председатель дачного кооператива, но на месте его не застаю. А вот житель уже другого, соседнего, кооператива Вязынка Александр, которого застаю за ремонтом дома, здесь свой человек — знает, кто чем дышит. Говорит, часто видел школьницу, здоровался с ней. Сама она из деревни Вязынка, но дружила со многими девочками из дачного кооператива.

Где нашли бедняжку, Александр точно не знает. Однако накануне территорию прочесывали поисковый отряд Ангел, милиция. А потом ему позвонил знакомый и ошарашил новостью: возле Ударника, там, где новые коттеджи и ремонтируют дачи, нашли тело. Александр согласился стать проводником и показать то самое место.

Идем напрямую, сокращая путь по заросшим холмам. По дороге Александр знакомит с местными особенностями: В выходные здесь, что на проспекте в Минске, — столько машин и людей, не протолкнуться. Кто-то спокойно копается на грядках, кто-то загорает. Но не все ведут себя тихо. И это порядком поднадоело.

ДВА года назад, когда он сам работал сторожем в том же поселке, ему часто звонили по ночам, просили успокоить буйных. Александра хорошо знают и побаиваются. Поэтому конфликтные ситуации он пресекал с полуслова, без криков и ругани.

Вообще, как я заметил, дачный кооператив Ударник — это большая деревня. Десятки улиц, есть интернет, работает продуктовый киоск. Более 300 участков, но их владельцы, хотя и живут каждый сам по себе, не прячутся за каменными заборами. Наоборот, приветливы, здороваются даже со мной, незнакомым человеком. Так что незамеченным здесь не останешься.

От жителя улицы Центральной Сергея, который красит крышу в такую жару, узнаем, что девочку нашли в густом лесу возле игровой площадки — метрах в трехстах от поселка. Подтверждает информацию его сосед. Оказывается, место это хорошо известное — именно там часто собирается молодежь.

Пробираемся через непролазные заросли травы, чтобы посмотреть, где гуляли накануне молодые люди. Когда-то это была футбольная площадка. Но в футбол здесь давно никто не играет, а вот на вечерние посиделки собираются толпы. Угли вон еще с прошлых выходных в кострище остались. Раньше и матрасы здесь были, но председатель кооператива их выбросил.

Глядя на это трагическое место, Александр говорит, что непонятное творится в здешних местах. В прошлом году в ручейке неподалеку порезанного человека нашли. А из деревни Вязынка дачник ушел в лес — до сих пор нет. Еще раньше маньяка в лесу ловили, милиция постоянно дежурила.

Моему проводнику и самому приходилось попадать в передряги. Дорогу к своему поселку знает с закрытыми глазами. Но однажды поздно ночью едва успел увернуться, когда в него запулили увесистый кол. К счастью, обошлось без последствий. А ведь бывало, что такие случаи заканчивались трагически. Несколько лет назад мама везла на дачу сыну обед… Стала инвалидом.

Узнав о трагедии с ребенком, многие родители в дачном кооперативе плакали. Потому что у многих такие же дети. Их сейчас взяли под контроль, чуть не за руку водят.

В Радошковичском сельсовете шокированы случившимся. Там говорят, что оснований беспокоиться за эту семью у них не было. В социально опасном положении не находились, за девочкой смотрели, покупали все необходимое. В доме зарегистрированы мама, бабушка и дядя.

ПОЗАВЧЕРА погибшую школьницу похоронили на кладбище в Вязынке. Проститься с покойной пришло немало односельчан, знакомых, друзей и просто близких людей. Мать девочки держалась на успокоительных.

Родная тетя погибшей рассказала, что присматривала за девочкой еще в четырехлетнем возрасте. Передавала ей одежду. Уже взрослой она часто прибегала к ней в гости и говорила, что ей здесь нравится. Просилась остаться еще на несколько часов.

Подруга, которая проводила Валю (имя изменено из этических соображений. — Авт.) в последний путь, едва сдерживала слезы и до сих пор не верит в произошедшее. Девочки часто гуляли вместе — собирались на железнодорожной станции. Слушали музыку, сидели в телефонах. Иногда общались с парнями. Те, хотя и старше возрастом, их не обижали, наоборот, были защитниками. А тут явно что-то пошло не так.

В убийстве с особой жестокостью правоохранители подозревают 23-летнего минчанина. Что именно произошло в тот вечер возле дачного поселка, еще предстоит выяснить в ходе следствия. Сейчас подозреваемый задержан и сотрудничает со следствием. Он с девочкой хорошо знаком, они дружили, встречались, вместе проводили время на тех самых посиделках. Но местные жители утверждают, что это именно он в тот роковой вечер изнасиловал девочку. А когда та пригрозила рассказать все родителям, хотел ее напугать и начал душить, не рассчитал силы и…

Как попал накануне в поселок Вязынка молодой человек? По словам местных, у родителей здесь дача. Общаясь с их соседями, вот что услышал: В семье достаток, всего хватало. Да и характер парня нельзя назвать плохим. Накануне его видели в районе железнодорожной станции в компании. А потом через некоторое время надели наручники. Ну вот как теперь по-соседски жить?

В ТЕМУ.

В Барановичах 39-летний водитель напал на пустыре на 15-летнюю школьницу. Она одна возвращалась домой с водохранилища Мышанка, где отдыхала вместе с подружками. От ударов девочка потеряла сознание, а очнулась в багажнике машины, но сумела перебраться в салон, откуда выпрыгнула на улицу рядом с АЗС, остановила случайный автомобиль. По словам его водителя, она была вся в крови, два зуба сломаны. Пострадавшую госпитализировали. Нападавший скрывался, но его задержали и водворили в изолятор временного содержания. Ранее подследственный привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

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