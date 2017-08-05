Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп бил санкциями по России, а пострадала Украина - СМИ
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты
В проектах реновации создадут дворы без парковок
90-килограммовая модель показала смелое фото
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Эксперт рассказал об истребителе 6-го поколения МиГ-41 – СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
90-килограммовая модель показала смелое фото
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Отпуск с дымком
13:17 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь находится среди лидеров на АрМИ-2017

В рейтинг входят 11 из 28 стран — участниц АрМИ. «Это те государства, которые на сегодняшний момент могут претендовать на призовые места, — пояснил Дмитрий Горбатенко. — На первом месте Россия, на втором — Китай, за ним — Казахстан, Беларусь, Иран, Египет, Узбекистан и др».

5 августа, полигон Алабино /БЕЛТА — ТАСС/. Россия, Китай, Казахстан и Беларусь лидируют в общекомандном рейтинге стран на Армейских международных играх. Об этом сообщил главный судья соревнований генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Читайте также
Белорусские вузы завершили прием документов на платную форму обучения

По его словам, в рейтинг входят 11 из 28 стран — участниц АрМИ. «Это те государства, которые на сегодняшний момент могут претендовать на призовые места, — пояснил Дмитрий Горбатенко. — На первом месте Россия, на втором — Китай, за ним — Казахстан, Беларусь, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла, Азербайджан, Кыргызстан, замыкает рейтинг Монголия».

Генерал-майор отметил, что по итогам прошедших состязаний предварительный рейтинг претерпел изменения. «На сегодняшний момент после проведения соревнования на конкурсе “Кубок моря”, где Азербайджан занял третье место, он поднялся в турнирной таблице, опередив Кыргызстан, Монголию и Анголу», — добавил Дмитрий Горбатенко.

Армейские игры в 2017 году проводятся на 22 полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года
В Беларуси с начала недели утонули 15 человек
СМИ: коалиция нанесла авиаудар по госпиталю в Сирии
Спасатели обнаружили шахтера, вышедшего на связь в руднике «Мир»
Кисляк рассказал о приведшем к отставке Флинна разговоре
Рогозин провел встречу с министром обороны Ирана
Появилось видео подводной охоты Путина в Туве
Армия Японии получит наступательные вооружения
Правительство расширило перечень наркотических веществ
Спорт
Семин уважает Хабаровск: анонс субботних матчей РФПЛ "СКА-Хабаровск" перед игрой с "Локо" пополнился сербским форвардом-гастролером. Программа четвертого тура РФПЛ продолжится в субботу тремя матчами
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь