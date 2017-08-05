Беларусь находится среди лидеров на АрМИ-2017

5 августа, полигон Алабино /БЕЛТА — ТАСС/. Россия, Китай, Казахстан и Беларусь лидируют в общекомандном рейтинге стран на Армейских международных играх. Об этом сообщил главный судья соревнований генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

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По его словам, в рейтинг входят 11 из 28 стран — участниц АрМИ. «Это те государства, которые на сегодняшний момент могут претендовать на призовые места, — пояснил Дмитрий Горбатенко. — На первом месте Россия, на втором — Китай, за ним — Казахстан, Беларусь, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла, Азербайджан, Кыргызстан, замыкает рейтинг Монголия».

Генерал-майор отметил, что по итогам прошедших состязаний предварительный рейтинг претерпел изменения. «На сегодняшний момент после проведения соревнования на конкурсе “Кубок моря”, где Азербайджан занял третье место, он поднялся в турнирной таблице, опередив Кыргызстан, Монголию и Анголу», — добавил Дмитрий Горбатенко.