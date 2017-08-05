Шепелев отказывается навещать могилу близкого человека

Источник: Publika.md

Пока гости выясняли отношения друг с другом, он раскрыл одну из самых сокровенных тайн.

Шепелев нередко делится историями из жизни во время передачи: таким образом он пытается поддержать участников, программы, которым необходимо проходить проверку на детекторе лжи и раскрывать все свои тайны. На этот раз ведущий заявил, что не посещает могилу близкого человека, сообщает Дни.ру.

«Я тоже не могу принять смерть близкого человека и тоже не бываю на кладбище», — заявил он во время записи передачи.