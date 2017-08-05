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12:33 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Адлере выявили сброс черных стоков из «ливневки» на пляж Чкаловский

После аварии на водоводе по ул. Медовой на берегу обнаружился спрятанный в гальку выход ливневой канализации.

Видео, в котором поток черной грязи полился в море, где купались отдыхающие, получило распространение в соцсети «Инстаграм».

Во время загрузки произошла ошибка.

Эксплуатирует этот трубопровод МУП «Водосток», принадлежащий администрации города. А магистральный водовод диаметром 800 мм, на котором случилась авария, обслуживает ООО «Сочиводоканал».

В результате ЧП произошел сброс питьевой воды, которая затем попала в ливневую канализацию. Она смыла примеси грунта и землю со стен коллектора, что и дало соответствующий черный окрас потоку.

«Выброс питьевой воды не влечет угрозы экологии. Взятые пробы не выявили патогенной флоры», — прокомментировали в пресс-службе администрации Сочи.

Впрочем, специалистам предстоит разобраться, почему сбросы из «ливневки», обслуживаемой «Водостоком» осуществлялись прямо на пляж.

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