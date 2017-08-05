В Адлере выявили сброс черных стоков из «ливневки» на пляж Чкаловский
После аварии на водоводе по ул. Медовой на берегу обнаружился спрятанный в гальку выход ливневой канализации.
После аварии на водоводе по ул. Медовой на берегу обнаружился спрятанный в гальку выход ливневой канализации.
Видео, в котором поток черной грязи полился в море, где купались отдыхающие, получило распространение в соцсети «Инстаграм».
Эксплуатирует этот трубопровод МУП «Водосток», принадлежащий администрации города. А магистральный водовод диаметром 800 мм, на котором случилась авария, обслуживает ООО «Сочиводоканал».
В результате ЧП произошел сброс питьевой воды, которая затем попала в ливневую канализацию. Она смыла примеси грунта и землю со стен коллектора, что и дало соответствующий черный окрас потоку.
«Выброс питьевой воды не влечет угрозы экологии. Взятые пробы не выявили патогенной флоры», — прокомментировали в
Впрочем, специалистам предстоит разобраться, почему сбросы из «ливневки», обслуживаемой «Водостоком» осуществлялись прямо на пляж.