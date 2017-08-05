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13:11 (мск), источник: БЕЛТА

Нетипичное погребение кривичей обнаружено на северо-западе Беларуси

Археологи исследуют один из крупнейших в Восточной Европе некрополей кривичей. Под Мяделем были вскрыты курганы X—XI веков.

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетипичное погребение кривичей обнаружено на северо-западе Беларуси. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

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Археологи исследуют один из крупнейших в Восточной Европе некрополей кривичей. Под Мяделем были вскрыты курганы X—XI вв.еков. Там было обнаружено захоронение с ранее неизвестным науке погребальным обрядом предков современных белорусов.

Ведущий раскопки археолог Николай Плавинский — заведующий кафедрой Международного государственного экологического института им. А. Д. Сахарова — отмечает, что захоронения были совершены прямо на древней дерновой поверхности в какой-то конструкции.

«Возможно, это были деревянные конструкции или берестяные. И это фактически впервые в Беларуси такая находка. В будущем, может быть, мы иначе будем смотреть на похоронные обряды рубежа I и II тысячелетия», — сказал археолог.

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