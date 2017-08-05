Нетипичное погребение кривичей обнаружено на северо-западе Беларуси
Археологи исследуют один из крупнейших в Восточной Европе некрополей кривичей. Под Мяделем были вскрыты курганы
Археологи исследуют один из крупнейших в Восточной Европе некрополей кривичей. Под Мяделем были вскрыты курганы
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетипичное погребение кривичей обнаружено на
Археологи исследуют один из крупнейших в Восточной Европе некрополей кривичей. Под Мяделем были вскрыты курганы
Ведущий раскопки археолог Николай Плавинский — заведующий кафедрой Международного государственного экологического института им. А. Д. Сахарова — отмечает, что захоронения были совершены прямо на древней дерновой поверхности в
«Возможно, это были деревянные конструкции или берестяные. И это фактически впервые в Беларуси такая находка. В будущем, может быть, мы иначе будем смотреть на похоронные обряды рубежа I и II тысячелетия», — сказал археолог.