5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетипичное погребение кривичей обнаружено на северо-западе Беларуси. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

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Археологи исследуют один из крупнейших в Восточной Европе некрополей кривичей. Под Мяделем были вскрыты курганы X—XI вв. еков. Там было обнаружено захоронение с ранее неизвестным науке погребальным обрядом предков современных белорусов.

Ведущий раскопки археолог Николай Плавинский — заведующий кафедрой Международного государственного экологического института им. А. Д. Сахарова — отмечает, что захоронения были совершены прямо на древней дерновой поверхности в какой-то конструкции.