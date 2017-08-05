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13:13 (мск), источник: ТАСС

«Аврора» не будет стрелять в день 100-летия революции

В департаменте культуры Минобороны подчеркнули, что «использование экспоната не по назначению может привести его к порче».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. «Аврора» не сможет совершить выстрел в день 100-летия Октябрьской революции, поскольку корабль является музеем, а не действующей военной техникой, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник отдела музейно-выставочной работы департамента культуры Минобороны России Валерий Климов.

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«По выстрелу “Авроры” ходят до сих пор разные суждения, слухи, и историки так и не пришли к единому выводу, когда она стреляла, куда она стреляла и что от этого произошло. С нашей стороны такой момент не рассматривается (выстрел в день 100-летия — прим. ТАСС), потому что это музейный экспонат. Любое использование экспоната не по назначению может привести его к порче. Имитация какая-то может быть, но это будет оговорено, если будут такие решения приняты», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Крейсер «Аврора» был введен в строй боевых кораблей российского флота в 1903 году. За время боевой вахты корабль прошел более 100 тыс. миль, участвовал в трех войнах. В советские годы бытовала легенда, что именно залп «Авроры» стал сигналом к началу вооруженного восстания 25 октября, но первое опровержение этого последовало от экипажа крейсера уже в октябре 1917 года. После Великой Отечественной войны корабль, получивший повреждения при обороне Ленинграда, был отремонтирован и в 1948 году пришвартован у Петроградской набережной.

До 1956 года «Аврора» служила учебной базой Ленинградского Нахимовского училища, после чего стала музеем. В 1992 году на крейсере вновь был поднят Андреевский флаг, он имеет статус корабля номер один ВМФ России.

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