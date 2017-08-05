Казахстанские туристы не могут вылететь из Турции
Рейс Анталья — Караганда авиакомпании SCAT задерживается на 12 часов.
Рейс Анталья — Караганда авиакомпании SCAT задерживается на 12 часов.
АСТАНА, 5 авг — Sputnik. Вылет воздушного суда авиакомпании SCAT сообщением Анталья — Караганда, предположительно, задерживается на 12 часов, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
«Наш вылет был назначен на сегодня, в 21.30. Сказали, что, вероятно, задержка будет до утра», — рассказала пассажир данного рейса.
Министерство иностранных дел Казахстан осведомлено о сложившейся ситуации и приложит все усилия, если гражданам нашей страны понадобится помощь.
«В экстренных случаях туристы должны, в первую очередь, обратиться к представителю консульства Казахстана», — отметил
В настоящее время известно, что туристы находятся в отеле. О причинах задержки рейса пока неизвестно.