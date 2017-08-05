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18:27 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе на ремонт закрыли бульвар Франко

В Симферополе с субботы, 5 августа, перекрыто движение на бульваре Франко — от поворота с улицы Куйбышева до ул. Киевская. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили власти, это связано с капитальным ремонтом трубопроводов тепловых сетей, которые проводит ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» от ТК-15 до жилого дома № 17 по ул. Куйбышева.

«Данные работы обусловлены тем, что жители домов Киевская, 83, Куйбышева, 4 и 22 четвертый месяц без горячей воды и при отсутствии ремонта останутся осенью без тепла», — отметили в администрации.

Объехать ремонтируемый участок можно по ул. Троллейбусная и Февральский переулок.

Ранее генеральный директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Андрей Прохоров сообщил, что начало ремонтных работ на участке протяженностью 220 метров продлится не более двух недель.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в апреле на улице Толстого в Симферополе начались работы по замене водопровода и теплотрассы, а также ремонт дорожного покрытия. В процессе выполнения работ выяснилось, что подлежащие замене трубы лежат в старых, полуразрушенных бетонных лотках. При этом изначально в проектно-сметной документации средства на замену данных конструкций не предусматривались. По этой причине образовалось отставание от графика выполнения работ. Также потребовалось выделение дополнительных средств.

Параллельно 20 июля начались ремонтные работы на улице Карла Маркса, который продлится до 30 сентября. На протяжении этого периода будет перекрыто движение транспорта на различных участках данной улицы.

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