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14:23 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде пройдет легкоатлетический полумарафон

В связи с мероприятием 6 августа 2017 года будет ограничено движение транспортных средств по улицам Гороховецкая и Путейская.

Среди работников Горьковской железной дороги и учащихся Канавинского района пройдет XV традийионный лекгоатлетический полумарафон. Пробег пройдет 6 августа 2017 года начнется в 8 утра и продлится до 12. 30. В связи со спортивным мероприятием, как сообщает пресс-служба городской администрации, будет ограничено движение транспорта по ул. Гороховецкая и ул. Путейская.

Отметим, что автомобильный транспорт в день проведения спортивного мероприятия не сможет проехать на участке от улицы Архангельская до дома № 56 по улице Путейская, а также движение будет приостановлено от дома № 56 по улице Путейская до улицы Архангельская. Однако, будет организован объезд зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам.

Также с вечера 5 августа до 12.30 6 августа Центром организации дорожного движения совместно с отделом ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду будет организовано перемещение транпортных средств, припаркованных в зоне проведения мероприятий.

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