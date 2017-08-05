В Нижнем Новгороде пройдет легкоатлетический полумарафон

Среди работников Горьковской железной дороги и учащихся Канавинского района пройдет XV традийионный лекгоатлетический полумарафон. Пробег пройдет 6 августа 2017 года начнется в 8 утра и продлится до 12. 30. В связи со спортивным мероприятием, как сообщает пресс-служба городской администрации, будет ограничено движение транспорта по ул. Гороховецкая и ул. Путейская.

Отметим, что автомобильный транспорт в день проведения спортивного мероприятия не сможет проехать на участке от улицы Архангельская до дома № 56 по улице Путейская, а также движение будет приостановлено от дома № 56 по улице Путейская до улицы Архангельская. Однако, будет организован объезд зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам.