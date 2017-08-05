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14:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Клип на песню Despacito стал самым популярным в истории YouTube

Клип на композицию Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси стал самым просматриваемым в истории хостинга YouTube. У видео, опубликованного на канале певца 12 января, уже более 3,01 миллиарда просмотров.

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Таким образом, оно обошло клип на песню See You Again американского рэпера Уиза Халифы, записанную совместно с певцом Чарли Путом. Этот ролик, загруженный на YouTube в апреле 2016 года, лишь в июле обогнал Gangnam Style корейского исполнителя PSY по количеству просмотров. Сейчас у See You Again их 2,99 миллиарда, а у Gangnam Style с 2012 года — 2,92 миллиарда.

Как отмечает Billboard, трек Despacito уже 12 недель держится в топе Billboard Hot 100. Он также лидирует в списке песен лета 2017 года.

19 июля сообщалось, что Despacito стала самой популярной песней на всех стриминговых сервисах. При подсчете учитывались показатели оригинальной версии и ремикса, записанного совместно с Джастином Бибером и выпущенного в апреле.

В записи оригинала Despacito также принял участие певец Дэдди Янки.

Во время загрузки произошла ошибка.
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