Клип на песню Despacito стал самым популярным в истории YouTube

Таким образом, оно обошло клип на песню See You Again американского рэпера Уиза Халифы, записанную совместно с певцом Чарли Путом. Этот ролик, загруженный на YouTube в апреле 2016 года, лишь в июле обогнал Gangnam Style корейского исполнителя PSY по количеству просмотров. Сейчас у See You Again их 2,99 миллиарда, а у Gangnam Style с 2012 года — 2,92 миллиарда.