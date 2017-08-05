Снова очереди на границе с Литвой: выезда ждут более 400 фур
Самые большие очереди, традиционно, в «Каменном Логе» и «Привалках», небольшие очереди и на границе с Латвией, выезд в Польшу свободный.
Самые большие очереди, традиционно, в «Каменном Логе» и «Привалках», небольшие очереди и на границе с Латвией, выезд в Польшу свободный.
МИНСК, 5 авг — Sputnik. В субботу традиционные очереди из большегрузных фур отмечаются на западной границе Беларуси: по данным Госпогранкомитета, выезда из Беларуси ожидает в общей сложности более 400 автомобилей.
Так, по данным ГПК на 12:00, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди находятся 170 грузовых автомобилей, в «Привалке» — 125, в «Беняконях» — 69, в «Котловке» — 60.
Также на границе с Латвией в пункте пропуска «Урбаны» своей очереди ожидают 130 большегрузов, в «Григоровщине» находятся еще 35. На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» своей очереди ждут 30 легковых автомобилей.
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