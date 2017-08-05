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15:56 (мск), источник: Sputnik.by

Снова очереди на границе с Литвой: выезда ждут более 400 фур

Самые большие очереди, традиционно, в «Каменном Логе» и «Привалках», небольшие очереди и на границе с Латвией, выезд в Польшу свободный.

МИНСК, 5 авг — Sputnik. В субботу традиционные очереди из большегрузных фур отмечаются на западной границе Беларуси: по данным Госпогранкомитета, выезда из Беларуси ожидает в общей сложности более 400 автомобилей.

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Так, по данным ГПК на 12:00, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди находятся 170 грузовых автомобилей, в «Привалке» — 125, в «Беняконях» — 69, в «Котловке» — 60.

Также на границе с Латвией в пункте пропуска «Урбаны» своей очереди ожидают 130 большегрузов, в «Григоровщине» находятся еще 35. На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» своей очереди ждут 30 легковых автомобилей.

Очереди на белорусско-литовской границе наблюдаются традиционно в выходные дни, в ряде случаев они были связаны со сбоями в работе компьютерного оборудования на литовской стороне. Кроме того, литовское направление является самым востребованным для экспорта белорусских товаров и транзита грузов в литовские порты. Белорусские пограничники и таможенники периодически встречаются с литовскими коллегами, пытаясь решить вопрос очередей на границе, но пока эта проблема остаётся актуальной.

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