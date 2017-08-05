О казахстанской рекламе с голыми стюардессами написали мировые таблоиды

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 авг — Sputnik. Крупнейшая вещательная корпорация BBC опубликовало новость о казахстанской рекламе с обнаженными стюардессами, назвав ее «спорной».

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Ранее казахстанский туристический опубликовал рекламный ролик, который получил неоднозначную реакцию на просторах Казнета.

«Женскую скромность защитили только баннер и небольшая пилотка», — написали журналисты британского BBC.

По словам корреспондента Шери Райдера, определения «безвкусный» и «неприятный» в отношении промовидео были ожидаемы.

«Все рекламные кампании нацелены, чтобы привлечь внимание. Эта сделала тоже самое, но по неверным причинам», — написал Шери Радер.

BBC отметили также и мужскую версию пиар-хода, который вышел немного позднее в Сети с аналогичным сценарием. Издание обратилось к Chocofamily за официальным комментарием.

Ответа ждет и ежедневная английская газета Daily Mail, которая с громким заголовком «Это точно вызвало недовольство!» рассказала читателям о ролике.

«Возможно, неудивительно, что реклама вызвала негативную реакцию у пользователей социальных сети, которые заявили о том, что это “отвратительно” и унижает достоинство женщин», — написали в Daily Mail. Журналист отметил, что одна из дам в ролике «вздыхает в явном экстазе».

На критику в адрес ролика директор Chocotravel Николай Мазенцев ответил в Сети.

«Сексизма в рекламе нет, снимали и девушек, и парней, есть второе видео с парнями. Да, ролик смелый и эпатажный, но мы не хотели задеть чьи-либо чувства, сожалеем, если так вышло. В рекламе показывается ровно столько, сколько вы можете увидеть на любом пляже или в бассейне. Вы же не нападаете на девушек в коротких юбках и людей в купальниках?», — отреагировал Николай Мазенцев.

Директор сервиса по продаже авиабилетов отметил, что на съемках все участники видео были одеты.

О том, на что способные казахстанские пиарщики узнали также во Вьетнаме и Индонезии. Подробности о пикантном видео распространили издания Dantri и Sindonews.

Журналист индийского агентства новостей отметила, что некоторые критики обвинили казахстанкую компанию в дискриминации, изобразив в качестве пилотов одних мужчин.

Британский таблоид The SUN выпустил новость с заголовком «Будьте готовы раздеться. Шокирующая реклама показала голых стюардесс, но боссы заявили, что это не сексизм. Критику в адрес рекламы осветило также интернет-издание Mirror.