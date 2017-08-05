О казахстанской рекламе с голыми стюардессами написали мировые таблоиды
Возмущенные пользователи обвинили
Возмущенные пользователи обвинили
АСТАНА, 5 авг — Sputnik. Крупнейшая вещательная корпорация BBC опубликовало новость о казахстанской рекламе с обнаженными стюардессами, назвав ее «спорной».
Ранее казахстанский туристический опубликовал рекламный ролик, который получил неоднозначную реакцию на просторах Казнета.
«Женскую скромность защитили только баннер и небольшая пилотка», — написали журналисты британского BBC.
По словам корреспондента Шери Райдера, определения «безвкусный» и «неприятный» в отношении промовидео были ожидаемы.
«Все рекламные кампании нацелены, чтобы привлечь внимание. Эта сделала тоже самое, но по неверным причинам», — написал Шери Радер.
BBC отметили также и мужскую версию
Ответа ждет и ежедневная английская газета Daily Mail, которая с громким заголовком «Это точно вызвало недовольство!» рассказала читателям о ролике.
«Возможно, неудивительно, что реклама вызвала негативную реакцию у пользователей социальных сети, которые заявили о том, что это “отвратительно” и унижает достоинство женщин», — написали в Daily Mail. Журналист отметил, что одна из дам в ролике «вздыхает в явном экстазе».
На критику в адрес ролика директор Chocotravel Николай Мазенцев ответил в Сети.
«Сексизма в рекламе нет, снимали и девушек, и парней, есть второе видео с парнями. Да, ролик смелый и эпатажный, но мы не хотели задеть
Директор сервиса по продаже авиабилетов отметил, что на съемках все участники видео были одеты.
О том, на что способные казахстанские пиарщики узнали также во Вьетнаме и Индонезии. Подробности о пикантном видео распространили издания Dantri и Sindonews.
Журналист индийского агентства новостей отметила, что некоторые критики обвинили казахстанкую компанию в дискриминации, изобразив в качестве пилотов одних мужчин.
Британский таблоид The SUN выпустил новость с заголовком «Будьте готовы раздеться. Шокирующая реклама показала голых стюардесс, но боссы заявили, что это не сексизм. Критику в адрес рекламы осветило также
Портал Choсotravel принадлежит компании Chocofamily, в которую также входит сервис скидочных купонов Choсolife.me, а также