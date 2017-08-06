Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Необычная внешность сделала девочку звездой соцсетей
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
«Париж сала нэ купуэ»: Песков высмеял ассоциацию Украины с ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8Уникальные витрины Могадишо
12:08 (мск), источник: Pro Город Самара

Стало известно, на каких самарских пляжах опасно купаться

Роспотребнадзор проверил все 22 официальных пляжа Самарской области и выяснил, что шесть из них небезопасны для горожан, причем несколько находятся в Самаре.

Источник: Pro Город Самара

Так, вода не соотвествует нормам на спуске около Советской Армии, Загородном парке, между Маяковским спуском и ул. Первомайской, и на отрезке Волги от Ленинградской до Вилоновской. Купаться в этих местах не рекомендуется. Специалисты говорят, что такая ситуация связана с прошедшими дождями — после них в воду смыло много грязи и бактерий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
По Самаре катался пьяный мужчина без прав
Трамп поблагодарил Россию и КНР за поддержку санкций против КНДР
СМИ: Британия готова заплатить €40 млрд за выход из Евросоюза
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
В ФРГ предложили отложить вопрос Крыма и наладить отношения с РФ
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта на ЧМ
В Италии оценили ущерб от продэмбарго России
В Абхазии заявили о «мощной волне отказов туристов» от поездок
Спорт
Гэтлин победил Болта на последней стометровке ямайца в карьере Никто не был готов к тому, что восьмикратный чемпион ОИ, заранее объявивший о завершении карьеры после лондонского ЧМ, не выиграет свой последний забег на 100 метров
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Назван самый популярный у петербуржцев район с новостройками
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь