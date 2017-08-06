Стало известно, на каких самарских пляжах опасно купаться
Роспотребнадзор проверил все 22 официальных пляжа Самарской области и выяснил, что шесть из них небезопасны для горожан, причем несколько находятся в Самаре.
Роспотребнадзор проверил все 22 официальных пляжа Самарской области и выяснил, что шесть из них небезопасны для горожан, причем несколько находятся в Самаре.
Так, вода не соотвествует нормам на спуске около Советской Армии, Загородном парке, между Маяковским спуском и ул. Первомайской, и на отрезке Волги от Ленинградской до Вилоновской. Купаться в этих местах не рекомендуется. Специалисты говорят, что такая ситуация связана с прошедшими дождями — после них в воду смыло много грязи и бактерий.