Экс-депутат Рады Бережная погибла в автокатастрофе, сообщили СМИ

«По данным LB.ua, авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина. Экс-депутат и водитель погибли на месте», — говорится в сообщении издания.