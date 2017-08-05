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15:53 (мск), источник: РИА Новости

Экс-депутат Рады Бережная погибла в автокатастрофе, сообщили СМИ

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины от Партии регионов 36-летняя Ирина Бережная погибла в автокатастрофе, сообщает в субботу украинское интернет-издание LB.

«По данным LB.ua, авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина. Экс-депутат и водитель погибли на месте», — говорится в сообщении издания.

По его данным, дочь Бережной получила незначительные травмы.

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Ирина Бережная — депутат двух созывов Рады — шестого (2007−2012) и седьмого (2012−2014), была членом фракции ранее правящей на Украине Партии регионов, входила в комитет по вопросам правосудия.

Ирина Бережная погибла в Италии в ДТП
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15:57 (мск)© Ньюстюб
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