Движение трамвая № 8 в Автозаводском районе временно приостановлено

В Автозаводском районе с 7 августа начнут осуществлять работы по обновлению транспортной развязки, как сообщил Департамент транспорта и связи Нижнего Новгорода. В связи с ремонтными работами, начиная с 12.00 7 августа трамваи № 8, следовавшие по маршруту «Улица Игарская — поселок Гнилиц», приостановят свое движение.