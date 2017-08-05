Движение трамвая № 8 в Автозаводском районе временно приостановлено
Ограничение движения трамвая № 8 связано с реконструкцией транспортной развязки на площади им. Киселева.
Ограничение движения трамвая № 8 связано с реконструкцией транспортной развязки на площади им. Киселева.
В Автозаводском районе с 7 августа начнут осуществлять работы по обновлению транспортной развязки, как сообщил Департамент транспорта и связи Нижнего Новгорода. В связи с ремонтными работами, начиная с 12.00 7 августа трамваи № 8, следовавшие по маршруту «Улица Игарская — поселок Гнилиц», приостановят свое движение.
Добраться до нужного места назначения на трамвае № 8 автозаводцы смогу после 5 сентября. Однако, как сообщает пресс служба городской администрации, альтернативой движения трамвая могут стать автобусы маршрутов №№ 31, 54, 75, 202, 232, а также маршрутные такси №№ Т-301, Т-307.