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17:05 (мск), источник: Ридус

Дженнифер Лопес показала, как правильно качать ягодицы

49-летняя поп-дива хорошо выглядит и старается держать себя в форме.

Источник: AP 2017

Голливудский тренер Дэвид Кирш, помогающий работать над фигурой многим звездам шоу- и модельного бизнеса, опубликовал в своем фотоблоге видеозапись с тренировки Дженифер Лопес.

Американская певица и актриса делает сложные приседания в движении на полусогнутых ногах, руки при этом держит за головой и двигается. Результатом усилий должны стать упругие ягодицы — одна из отличительных черт сценического образа Джей Ло.

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Обычно Дэвид Кирш демонстрирует в своем фотоблоге упражнения на ту или иную группу мышц лично или на помощниках, но и звезды охотно участвуют в процессе.

Впрочем, важно не перестараться: обладательница самых красивых ягодиц в мире Гао Цянь недавно пожаловалась на избыток внимания окружающих к ее фигуре. Однажды случайно встретившаяся ей пара даже поссорилась из-за ее ягодиц. Молодой человек, который шел сзади, похвалил ее фигуру, чем вызвал негодование своей девушки.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Дженнифер Лопес снялась в захватывающей фотосессии для декабрьского номера журнала Harper’s BAZAAR, в очередной раз подтвердив свое умение сочетать великолепный вкус со страстью к смелым нарядам.

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