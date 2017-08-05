Дженнифер Лопес показала, как правильно качать ягодицы
49-летняя
49-летняя
Голливудский тренер Дэвид Кирш, помогающий работать над фигурой многим звездам шоу- и модельного бизнеса, опубликовал в своем фотоблоге видеозапись с тренировки Дженифер Лопес.
Американская певица и актриса делает сложные приседания в движении на полусогнутых ногах, руки при этом держит за головой и двигается. Результатом усилий должны стать упругие ягодицы — одна из отличительных черт сценического образа Джей Ло.
Обычно Дэвид Кирш демонстрирует в своем фотоблоге упражнения на ту или иную группу мышц лично или на помощниках, но и звезды охотно участвуют в процессе.
Впрочем, важно не перестараться: обладательница самых красивых ягодиц в мире Гао Цянь недавно пожаловалась на избыток внимания окружающих к ее фигуре. Однажды случайно встретившаяся ей пара даже поссорилась
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Дженнифер Лопес снялась в захватывающей фотосессии для декабрьского номера журнала Harper’s BAZAAR, в очередной раз подтвердив свое умение сочетать великолепный вкус со страстью к смелым нарядам.