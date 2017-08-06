Прямую электричку из Воронежа в Дивногорье запустят 19 августа

Пассажиры проедут через станции остановочный пункт Березовая Роща, Отрожка, Придача, остановочный пункт Машмет, Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски. На станцию Дивногорская, где находится Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь, пригородный поезд приедет в 11:33. К остановочному пункту 143 км (природный музей-заповедник «Дивногорье») электричка прибудет в 11:38, в конечную точку маршрута — Копанище — в 11:44. Обратно поезд проследует по тому же маршруту. Пассажиры отправятся из Копанища в 15:58 и прибудут на станцию «Воронеж-1» в 18:20.
Горожане смогут посетить Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь, поучаствовать в обзорной пешей экскурсии «Летопись Дивногорья», бесплатно посмотреть картины в художественной галерее. Воронежцам посоветовали надеть удобную спортивную одежду и обувь, взять с собой питьевую воду и завтрак.
Заявки принимаются по будням с 8:00 до 17:00 по телефонам 265 16 58, 265 16 40. Количество мест ограничено.
Музей-заповедник «Дивногорье» открыл новый туристический сезон 29 апреля. Дирекция подготовила новые экскурсии и мастер-классы для всей семьи.