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16:15 (мск), источник: Sputnik.md

Дорожная полиция Молдовы вместо штрафов дарит мороженое

Сотрудники Национального инспектората по патрулированию в разгар жары решили преподнести сюрприз водителям.

Источник: Sputnik.md

Останавливая водителей, сотрудники Дорожной полиции вручали им вместо штрафов… мороженое!

Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Александр Пынзарь прокомментировал эту акцию сотрудников правоохранительных органов: «У полицейских есть юмор».

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