Дорожная полиция Молдовы вместо штрафов дарит мороженое
Сотрудники Национального инспектората по патрулированию в разгар жары решили преподнести сюрприз водителям.
Сотрудники Национального инспектората по патрулированию в разгар жары решили преподнести сюрприз водителям.
Останавливая водителей, сотрудники Дорожной полиции вручали им вместо штрафов… мороженое!
Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Александр Пынзарь прокомментировал эту акцию сотрудников правоохранительных органов: «У полицейских есть юмор».