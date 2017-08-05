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17:00 (мск), источник: РБК

В Сети появилось видео полета Порошенко на истребителе Миг-29

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко обнародовала видео полета главы государства на истребителе ​МиГ-29. Видеозапись полета появилась на Youtube-канале администрации украинского президента.

Ранее сообщалось, что Порошенко прилетел на военный аэродром под Винницей на истребителе МиГ-29, чтобы поздравить военных летчиков с профессиональным праздником.

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