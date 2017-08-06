Воронежцы по вине перевозчиков не смогли уехать в Крым, сутки прождав автобус
Группа воронежцев не смогла уехать на отдых в Крым по вине транспортной компании, занимающейся междугородними автобусными перевозками, сообщает издание «Мое! Online».
Группа воронежцев не смогла уехать на отдых в Крым по вине транспортной компании, занимающейся междугородними автобусными перевозками, сообщает издание «Мое! Online».
Об инциденте с задержкой автобуса более чем на сутки изданию рассказала одна из пассажирок, пострадавших
Билеты в Крым пассажиры злосчастного рейса купили в транспортной компании
Однако в положенное время автобус не отправился. Вчера, 4 августа, пассажирам пришло сообщение от
В транспортной компании изданию рассказали, что рейс не был отменен, а только лишь перенесен «по технической причине». Также представители
По информации издания, это не первый подобный инцидент — буквально две недели назад пассажиры компании