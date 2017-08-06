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11:34 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцы по вине перевозчиков не смогли уехать в Крым, сутки прождав автобус

Группа воронежцев не смогла уехать на отдых в Крым по вине транспортной компании, занимающейся междугородними автобусными перевозками, сообщает издание «Мое! Online».

Об инциденте с задержкой автобуса более чем на сутки изданию рассказала одна из пассажирок, пострадавших из-за халатности перевозчиков. По словам девушки, рейс был назначен на пятницу, 4 августа, и должен был выехать в 11.30 — однако прошло более суток, а автобус туристам так и не подали.

Билеты в Крым пассажиры злосчастного рейса купили в транспортной компании SV-тур, касса которой находится в помещении вокзала Воронеж-1. Стоимость билетов для взрослых составляет 2700 рублей, для подростков -1800 рублей, для детей — 1500 рублей. Девушка рассказала, что она и ее семья оплатили билеты не только в Крым, но и обратно, как и другие туристы.

Однако в положенное время автобус не отправился. Вчера, 4 августа, пассажирам пришло сообщение от компании-перевозчика о переносе рейса на 18 часов. 35 туристов пришли к вокзалу с багажом, однако автобус так и не пришел. Представитель SV-тура время от времени сообщала пассажирам, что автобус подадут через час, через два, затем пообещала, что в 22 час рейс точно отправится. Однако этого не произошло. Измученные пассажиры прождали злополучный автобус более суток, после чего некоторые из них решили ехать другим способом. Так, семья участницы событий и она сама поехали в Крым на машине. К слову, SV-тур так и не вернул пассажирам деньги за билеты.

В транспортной компании изданию рассказали, что рейс не был отменен, а только лишь перенесен «по технической причине». Также представители SV-тур сообщили, что проблемы уже почти устранены, и автобус вот-вот отправится в рейс — правда, точное время отправки так и не назвали.

По информации издания, это не первый подобный инцидент — буквально две недели назад пассажиры компании SV-тур также не смогли уехать в Крым, при этом деньги за билеты компания так и не вернула.

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