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18:42 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Движение транспорта в центре города будет временно ограничено

В связи со строительно-монтажными работами движение по некоторым центральным улицам Нижнего будет приостановлено.

В августе — начале сентября в центре Нижнего Новгорода будут проводится строительно-монтажные работы, в результате чего изменится транспортная схема движения.

Подробности сообщает пресс служба городской администрации Нижнего Новгорода, а именно до 8 вечера 14 августа будет ограничено движение транспорта по улице Малая Покровская, д. № 9 и № 18.

С 7 августа до 5 утра 15 сентября 2017 года нельзя будет проехать по проспекту Гагарина в районе дома № 168а. Кроме того, до вечера 30 сентября 2017 года будет ограничено движение транспорта по улице Заломова, д. № 15, а также по внутридворовым проездам между домами № 15 по улице Заломова и № 31 по улице Малая Покровская.

Важно отметить, что будет организован объезд зон, где планируются строительно-монтажные работы, по прилегающим улицам.

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