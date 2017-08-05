Движение транспорта в центре города будет временно ограничено

С 7 августа до 5 утра 15 сентября 2017 года нельзя будет проехать по проспекту Гагарина в районе дома № 168а. Кроме того, до вечера 30 сентября 2017 года будет ограничено движение транспорта по улице Заломова, д. № 15, а также по внутридворовым проездам между домами № 15 по улице Заломова и № 31 по улице Малая Покровская.