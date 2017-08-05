Европа вводит высший уровень опасности из-за аномальной жары
Аномально жаркая погода зафиксирована в десяти странах Европы, уже два человека погибли. Синоптики прогнозируют, что до среды не похолодает.
Аномально жаркая погода зафиксирована в десяти странах Европы, уже два человека погибли. Синоптики прогнозируют, что до среды не похолодает.
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Десять государств Европы ввели красный уровень опасности
Так, о красном — наивысшем уровне опасности — заявили Италия, Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Словения и Швейцария.
Кроме того, власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности. В некоторых районах этих стран температура поднялась выше отметки в 40 градусов.
В свою очередь газета Guardian отмечает, что по меньшей мере два человека погибли
Синоптики прогнозируют, что новая волна жары не уйдет до среды.
Между тем, белорусские синоптики обещают гражданам и гостям страны комфортную погоду в первую неделю августа. Будет умеренно тепло, однако пройдут дожди и прогремят грозы.
Жаркая погода наблюдалась в Беларуси в начале этой недели, однако продержалась недолго, буквально несколько дней. Пришедшие вслед за жарой ливни и грозы привели к понижению температур.