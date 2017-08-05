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17:34 (мск), источник: Sputnik.by

Европа вводит высший уровень опасности из-за аномальной жары

Аномально жаркая погода зафиксирована в десяти странах Европы, уже два человека погибли. Синоптики прогнозируют, что до среды не похолодает.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Десять государств Европы ввели красный уровень опасности из-за аномально высоких температур окружающей среды, сообщает Европейская сеть метеослужб Eumetnet.

Так, о красном — наивысшем уровне опасности — заявили Италия, Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Словения и Швейцария.

Кроме того, власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности. В некоторых районах этих стран температура поднялась выше отметки в 40 градусов.

В свою очередь газета Guardian отмечает, что по меньшей мере два человека погибли из-за аномальных погодных условий в Румынии и Польше, еще десятки госпитализированы.

Синоптики прогнозируют, что новая волна жары не уйдет до среды.

Между тем, белорусские синоптики обещают гражданам и гостям страны комфортную погоду в первую неделю августа. Будет умеренно тепло, однако пройдут дожди и прогремят грозы.

Жаркая погода наблюдалась в Беларуси в начале этой недели, однако продержалась недолго, буквально несколько дней. Пришедшие вслед за жарой ливни и грозы привели к понижению температур.

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