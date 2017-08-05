Путин восхитил западные СМИ своей физической формой

«Здоров, силен и полон сил», — прокомментировали западные журналисты кадры, на которых российский лидер рыбачит и загорает на солнце без рубашки.

Издание Daily Mail в числе первых выразило свое восхищение отдыхом Путина, написав, что президент «без сорочки пошел на рыбалку и наслаждался пребыванием на солнце».

Ранее Путин провел время на отдыхе в Южной Сибири, где успел порыбачить. Позже Кремль опубликовал видео подводной рыбалки президента, где Путин два часа плавал за щукой, которая никак не попадала ему в руки, в итоге президент сумел ее схватить.