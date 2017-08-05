Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали вероятность отделения Одесской обл от Украины
Умеренные возлияния грозят ожирением
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
90-килограммовая модель показала смелое фото
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
МиГ-41 получит новейшее электромагнитное оружие – СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
18:08 (мск), источник: Известия

Путин восхитил западные СМИ своей физической формой

Иностранные СМИ высоко оценили физическую форму президента России Владимира Путина на появившихся фотографиях с двухдневного отдыха в Сибири.

Источник: РИА "Новости"

«Здоров, силен и полон сил», — прокомментировали западные журналисты кадры, на которых российский лидер рыбачит и загорает на солнце без рубашки.

Издание Daily Mail в числе первых выразило свое восхищение отдыхом Путина, написав, что президент «без сорочки пошел на рыбалку и наслаждался пребыванием на солнце».

Во время загрузки произошла ошибка.

Газета Time сделала вывод, что Путин «спортсмен, любящий авантюры», а датский таблоид BT назвал президента России «настоящим мужиком».

Ранее Путин провел время на отдыхе в Южной Сибири, где успел порыбачить. Позже Кремль опубликовал видео подводной рыбалки президента, где Путин два часа плавал за щукой, которая никак не попадала ему в руки, в итоге президент сумел ее схватить.


Владимир Путин на подводной охоте
Комментарии
7
Андрей Агапов
хорошо замаскированная встреча с Трампом..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Глас Божий
А что, другим можно пиариться, а ему нельзя? Вон Лёха Навальный сколько месяцев уже бузит, внимание к себе привлекает, и открыто заявляет об амбициях на президентский пост. А про Путина нельзя что ли новости писать?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Кристина Эдуардовна
началась предвыборная пиар кампания???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В Сети появилось видео подводной рыбалки Владимира Путина
США сообщили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения
Минэнерго отреагировало на санкции ЕС из-за ситуации с Siemens
Додон попросил Россию воздержаться от санкций против Молдавии
Кисляк рассказал о приведшем к отставке Флинна разговоре
Швейцария прекратила расследование в отношении Елены Скрынник
На украинско-польской границе СБУ ведет поиски Саакашвили
В Сети появилось видео полета Порошенко на истребителе Миг-29
Спорт
Почему «Спартак» должен обыграть «Зенит» Перед центральным матчем 4-го тура представляем 5 фактов в пользу "Спартака"
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь