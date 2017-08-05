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18:14 (мск), источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 6 августа: казахстанцев ждёт знойное воскресенье

«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 6 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

Штормовое предупреждение для жителей Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областей объявлено из-за сильной жары.

А в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях 6 и 7 августа ожидается сильный ветер порывами до 30 м/с и более.

В Астане 6 августа ожидается переменная облачность, днём дождь, гроза. Температура ночью 13−15 тепла, днём столбик термометра поднимется до 31−33.

В Алматы переменная облачность, ночью кратковременный дождь. Температура ночью составит 18−20 тепла, днём от 31 до 33 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 6 августа местами кратковременный дождь. Ветер 15−20 м/с, местами порывы до 30 м/с. Температура воздуха ночью составит от 16 до 21 градусов тепла, днём от 27 до 32.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура 18−20 тепла, днём столбик термометра поднимется местами до 40−42 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 16 до 21 тепла, днём 29−34 жары.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 22−27 тепла, днём 34−39 жары, местами 40−43.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, местами дождь, гроза. Температура воздуха составит ночью 12−17 градусов. Днём ожидается от 27 до 32 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 17 до 22 тепла. Дневная температура по области 32−37 жары.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, ночью возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём 32−37 градусов по Цельсию, местами до 42.

На территории Карагандинской области в воскресенье переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12−17 тепла, днём 30−35, местами до 40 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер 15−20 м/с, местами порывы до 30 м/с. 6 августа на территории региона ожидается ночью 15−20 тепла, днём 22−27.

В Кызылординской области ясно. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём 32−37 градусов жары.

На территории Мангистауской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 23−28 тепла, днём столбик термометра поднимется до 34−39, местами до 42 градусов жары.

В Павлодарской области переменная облачность, днём кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха составит ночью 18−23 тепла, днём воздух прогреется до 29−34.

Переменная облачность, днём местами дождь и гроза ожидается в Северо-Казахстанской области. Ветер 15−20 м/с, местами порывы до 30 м/с. Ночью температура воздуха составит 13−18 тепла, днём от 22 до 27 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области в воскресенье ясно. Ночью от 19 до 24 градусов, днём 34−39 градусов жары.

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Прогноз погоды на 6 августа: казахстанцев ждёт знойное воскресенье
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