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18:12 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 6 августа

Завтра в Молдове будет солнечно и жарко. Местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках +34, в Бельцах и Оргееве — на два градуса больше. В Кишиневе термометры покажут 37 выше ноля, в Тирасполе и Леове — 38. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до 39 градусов.

В ближайшие дни жара отступит совсем немного. В Кишиневе — до +34, ночью — 21 градус.

На морских курортах тоже солнечно. В Констанце +32 в Одессе и Варне — на градус больше. В Будве термометры покажут 36 градусов, в Барселоне — 39.

В Анталье и Ларнаке 31 градус, в Ницце — 30. В Салониках термометры покажут +37. На египетском побережье до 39-ти.

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