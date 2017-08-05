Прогноз погоды на 6 августа

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках +34, в Бельцах и Оргееве — на два градуса больше. В Кишиневе термометры покажут 37 выше ноля, в Тирасполе и Леове — 38. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до 39 градусов.

В ближайшие дни жара отступит совсем немного. В Кишиневе — до +34, ночью — 21 градус.

На морских курортах тоже солнечно. В Констанце +32 в Одессе и Варне — на градус больше. В Будве термометры покажут 36 градусов, в Барселоне — 39.