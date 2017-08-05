В МЧС предупредили москвичей об очередной грозе

«Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в ближайший час с сохранением до 22 часов вечера 5 августа в Москве и Московской области местами ожидается гроза с дождем, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении ведомства.