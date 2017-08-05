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19:55 (мск), источник: Интерфакс

В МЧС предупредили москвичей об очередной грозе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU — Очередная гроза с дождем ожидаются в Москве вечером в субботу, сообщили «Интерфаксу» в столичном главке МЧС.

«Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в ближайший час с сохранением до 22 часов вечера 5 августа в Москве и Московской области местами ожидается гроза с дождем, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели предупредили о возможном затоплении дорог, увеличении количества ДТП, повреждении ЛЭП и слабоукреплённых конструкций.

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