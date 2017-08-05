Погода в воскресенье: жарко, но дождливо
Синоптики обещают в последний день уходящей недели до 26 градусов тепла и кратковременные дожди, по
Синоптики обещают в последний день уходящей недели до 26 градусов тепла и кратковременные дожди, по
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Теплая, местами жаркая погода и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси в воскресенье, 6 августа, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По данным синоптиков, в воскресенье в стране ожидается переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Также днем в отдельных районах ожидаются грозы.
Ветер ночью прогнозируется слабый, днем —
Температура воздуха ночью составит плюс 12−18 градусов, днем ожидается 20−26 градусов тепла, а по