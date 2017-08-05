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20:06 (мск), источник: Sputnik.by

Погода в воскресенье: жарко, но дождливо

Синоптики обещают в последний день уходящей недели до 26 градусов тепла и кратковременные дожди, по юго-востоку будет жарко — до 30 градусов.

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Теплая, местами жаркая погода и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси в воскресенье, 6 августа, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в воскресенье в стране ожидается переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Также днем в отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер ночью прогнозируется слабый, днем — юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах может быть порывистым.

Температура воздуха ночью составит плюс 12−18 градусов, днем ожидается 20−26 градусов тепла, а по юго-востоку республики от плюс 27 до 30 градусов.

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