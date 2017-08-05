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20:46 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни

Любовь заняла пятое место в списке ценностей жителей страны.

Источник: Informburo.kz

Список самых важных жизненных ценностей составили эксперты Института общественной политики партии «Нұр Отан». На первом месте у казахстанцев здоровье, сообщает Kazpravda.kz.

По результатам опроса выявили топ-5 наиболее важных для жителей Казахстана ценностей. Это здоровье (75,3%), дети (54,2%), безопасность (44,7%), благополучие и достаток (40,9%), любовь (35,6%).

Авторы исследования подчёркивают, что пока нашему обществу больше характерны ценности выживания, чем самовыражения. Последними в списке важных ценностей оказались саморазвитие (10%), служение отечеству (10,8%), патриотизм (12,7%), права человека (14,7%) и свобода (14,8%).

Большинство казахстанцев отмечают важность семьи как носителя культурных и нравственных ценностей (79,5%). Остальные 20,5% опрошенных считают, что в семье сегодня уделяется мало внимания и времени на воспитание. Отношение к пожилым остаётся уважительным у 91% респондентов, при этом 68,6% согласны с утверждением, что пожилых людей в наши дни не уважают.

В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет, городские и сельские жители из 14 регионов Казахстана, Алматы и Астаны.

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