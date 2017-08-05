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23:10 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусы увидят в понедельник 7 августа «кровавую луну»

Тень планеты закроет Луну лишь частично, поэтому можно будет наблюдать необычное астрономическое явление.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Белорусы смогут наблюдать за частичным лунным затмением в понедельник 7 августа, свидетельствуют данные астрономов.

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Частичное лунное затмение часто называют «кровавой луной» — из-за того, что Земля не полностью закрывает тенью Луну, она приобретает бордовый оттенок.

Очередную «кровавую луну» можно будет увидеть белорусам, а также жителям большей части Евразии, Африки и Австралии. Начнется астрономическое явление в 20:23 по минскому времени, а своего апогея достигнет в 21:20.

Завершится частичное лунное затмение в понедельник около 22:18.

Согласно народным поверьям, в дни затмения повышается количество ссор и конфликтов между людьми. Чтобы не попасть в беду, людям часто советуют минимизировать общение в дни затмения. Многие также из-за «кровавой луны» жалуются на плохое самочувствие и усиление головных болей.

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