Белорусы увидят в понедельник 7 августа «кровавую луну»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Белорусы смогут наблюдать за частичным лунным затмением в понедельник 7 августа, свидетельствуют данные астрономов.

Читайте также Предсказан облик Солнца во время будущего затмения

Частичное лунное затмение часто называют «кровавой луной» — из-за того, что Земля не полностью закрывает тенью Луну, она приобретает бордовый оттенок.

Очередную «кровавую луну» можно будет увидеть белорусам, а также жителям большей части Евразии, Африки и Австралии. Начнется астрономическое явление в 20:23 по минскому времени, а своего апогея достигнет в 21:20.

Завершится частичное лунное затмение в понедельник около 22:18.