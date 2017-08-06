Названа причина задержки чартерных рейсов Sanday Airlines из Египта

«В парке авиакомпании Sanday Airlines, насколько известно, 10 самолетов. Один из них по каким-то причинам, которыми авиакомпания не делится, вышел из строя. В результате расписание чартерных рейсов начало нарушаться. Первыми пострадали туристы, находившиеся в Турции или собиравшиеся в эту страну. А в субботу сбой затронул и Египет, рейсы в эти страны были перенесены. Задержан и вылет туристов из Египта», — сообщил руководитель туристической компании EasyTravel Нуралхан Бисенов.