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07:09 (мск), источник: Kazinform

Названа причина задержки чартерных рейсов Sanday Airlines из Египта

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Причиной задержки чартерных рейсов Sanday Airlines из Египта в Казахстан стала поломка самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В парке авиакомпании Sanday Airlines, насколько известно, 10 самолетов. Один из них по каким-то причинам, которыми авиакомпания не делится, вышел из строя. В результате расписание чартерных рейсов начало нарушаться. Первыми пострадали туристы, находившиеся в Турции или собиравшиеся в эту страну. А в субботу сбой затронул и Египет, рейсы в эти страны были перенесены. Задержан и вылет туристов из Египта», — сообщил руководитель туристической компании EasyTravel Нуралхан Бисенов.

Напомним, авиакомпания Sanday arilines, ранее распространившая уведомление о задержке на трое суток в Египте 245 казахстанских туристов — пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Алматы, расширила перечень откладываемых рейсов.

С задержкой минимум на двое суток отдыхавшие на Красном море казахстанцы вылетят и в Астану. Предварительно их рейс задерживается до 18:00 7 августа. Второй предполагаемый вариант их возвращения — 4:00 8 августа.

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