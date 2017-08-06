Названа причина задержки чартерных рейсов Sanday Airlines из Египта
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Причиной задержки чартерных рейсов Sanday Airlines из Египта в Казахстан стала поломка самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Причиной задержки чартерных рейсов Sanday Airlines из Египта в Казахстан стала поломка самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В парке авиакомпании Sanday Airlines, насколько известно, 10 самолетов. Один из них по
Напомним, авиакомпания Sanday arilines, ранее распространившая уведомление о задержке на трое суток в Египте 245 казахстанских туристов — пассажиров рейса
С задержкой минимум на двое суток отдыхавшие на Красном море казахстанцы вылетят и в Астану. Предварительно их рейс задерживается до 18:00 7 августа. Второй предполагаемый вариант их возвращения — 4:00 8 августа.