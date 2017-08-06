В Абхазии заявили о «мощной волне отказов туристов» от поездок

В Абхазии наблюдается «мощная волна отказов туристов» из-за взрывов на складе боеприпасов в Приморском, заявила президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина. Об этом сообщает «РИА Новости».
По ее словам, уже во время взрывов «все звонили, спрашивали, что происходит», а когда «узнавали, что там взрывы — разворачивались и уезжали». Калягина отметила, что от поездок отказываются в основном те, кто еще не приехал в страну. «Мало» тех, кто уезжает с отдыха, добавила она.
Клиенты пока что не отказываются от сентябрьских туров. Калягина предположила, что спад продлится около двух недель.
Она вспомнила историю с убийством 11 июля в Приморском россиянина Андрея Кабанова во время ограбления: напавшие на него двое местных жителей были задержаны, но в течение двух недель была «тишина». «[Тогда] 50% отказалось, и сейчас — тишина, 50% отказалось. Я даже приостановила рекламу [турагентства — РБК], потому что смысла нет», — рассказала Калягина.
Некоммерческое партнерство «Абхазский союз туризма» был учрежден в 2016 году Торгово-промышленной палатой Абхазии и гендиректором «Ацетук Трэвел» Анной Калягиной. Союз объединяет туроператоров, турагентства, объекты туристического назначения с целью защиты интересов предпринимателей и юридических лиц, говорила Калягина.
Взрыв на военном складе близ села Приморское в Гудаутском районе Абхазии произошел 2 августа. Его жертвами стали две россиянки, пострадали еще 64 человека.
Ранее несколько российских туроператоров заявили о снижении спроса на поездки в Абхазию после взрыва в Приморском. Спрос на Абхазию снизился примерно на 30%, говорит генеральный директор компании Tui Тарас Демура. Он предположил, что спрос восстановится примерно через два-три месяца. О снижении спроса на 30% рассказали и в туроператоре «Пакс».
Коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах тогда оценила снижение спроса на туры в Ахазию примерно на 10%.
В Ростуризме заявляли, что российские туристы не могут претендовать на 100% возврат средств туроператорами в случае отмены тура в Абхазию после взрывов, так как этот случай не является страховым.