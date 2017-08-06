В Шотландии расцвел цветок с самым отвратительным запахом в мире

Источник: БЕЛТА

По словам тех, кому довелось ощутить «чудесный» аромат этого цветка, он напоминает одновременно запах протухшей рыбы и тухлых яиц. Правда, это становится заметно только тогда, когда цветок начинаешь трогать.

Именно эта странность и привлекает любителей экзотики в ботанический сад. Цвести Аморфофаллус титанический будет всего пару дней. За это время сотни любителей ботанических изысков смогут насладиться формой его бутона и цветка (но не запахом). Его листья, кстати, расползаются в длину на три метра.