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08:15 (мск), источник: БЕЛТА

В Шотландии расцвел цветок с самым отвратительным запахом в мире

В Королевском ботаническом саду Эдинбурга расцвел Титан Арум, или «трупный цветок», растение с одним из самых отвратительных запахов в мире.

Источник: БЕЛТА

По словам тех, кому довелось ощутить «чудесный» аромат этого цветка, он напоминает одновременно запах протухшей рыбы и тухлых яиц. Правда, это становится заметно только тогда, когда цветок начинаешь трогать.

Именно эта странность и привлекает любителей экзотики в ботанический сад. Цвести Аморфофаллус титанический будет всего пару дней. За это время сотни любителей ботанических изысков смогут насладиться формой его бутона и цветка (но не запахом). Его листья, кстати, расползаются в длину на три метра.

Ранее данный цветок часто встречался в Индонезии, однако массовая вырубка и ухудшение экологической ситуации почти свели его существование на нет. Найти Арум можно только в оранжереях, а полюбоваться цветением и вовсе раз в несколько лет.

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