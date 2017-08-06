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08:41 (мск), источник: Noi.md

Природные бедствия повлияют на 2 из 3 европейцев к концу века

Страшное предупреждение ученых: 2 из 3 европейцев пострадают от стихийных бедствий в 2100 году, то есть через 83 года, сообщает CNN.

Источник: Noi.md

Тепловые волны, наводнение и другие стихийные бедствия, связанные с природой, будут преобладать в 2100 г. из-за глобального потепления и климатических изменений, говорится в исследовании, опубликованном в пятницу в Lancet Planetary Health. Это означает, что примерно 350 млн человек рискуют потерять свою жизнь или пострадать от этих катаклизмов.

Согласно исследованию, природные катаклизмы, которые будут преобладать в 2100 г., могут ежегодно убивать около 150 000 человек. Для сравнения, 3 000 человек умерли по таким же причинам с 1981 по 2010 гг.

Исследователи также отмечают, что 99% случаев смерти, связанных с погодой, произойдут из-за тепловых волн. Это означает, что люди станут более предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям, к инсультам и заболеваниям дыхательных путей.

«От мысли о том, что такие события происходят чаще, становится страшно», — сказал Эндрю Грундстейн, преподаватель географии в Университете штата Джорджия, США.

Согласно исследованию, больше всего пострадают страны южной Европы. Таким образом, почти все население Италии, Греции, Испании, Хорватии, Кипра, Мальты, Португалии и Словении пострадает от стихийных бедствий. Уровень смертности повысится до 700 на один миллион жителей в год.

Для сравнения, пострадает один из трех жителей Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции.

В том, что касается наводнений, смертность возрастет с 6 до 233, до конца века. С другой стороны, засуха повлияет на производство продуктов питания, необходимых для 138 млн человек.

Исследование проводилось исследователями-специалистами в области климатических изменений и географии населения из Joint Research Centre при финансировании Европейской комиссией.

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