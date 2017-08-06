Природные бедствия повлияют на 2 из 3 европейцев к концу века
Страшное предупреждение ученых: 2 из 3 европейцев пострадают от стихийных бедствий в 2100 году, то есть через 83 года, сообщает CNN.
Страшное предупреждение ученых: 2 из 3 европейцев пострадают от стихийных бедствий в 2100 году, то есть через 83 года, сообщает CNN.
Тепловые волны, наводнение и другие стихийные бедствия, связанные с природой, будут преобладать в 2100 г.
Согласно исследованию, природные катаклизмы, которые будут преобладать в 2100 г., могут ежегодно убивать около 150 000 человек. Для сравнения, 3 000 человек умерли по таким же причинам с 1981 по 2010 гг.
Исследователи также отмечают, что 99% случаев смерти, связанных с погодой, произойдут
«От мысли о том, что такие события происходят чаще, становится страшно», — сказал Эндрю Грундстейн, преподаватель географии в Университете штата Джорджия, США.
Согласно исследованию, больше всего пострадают страны южной Европы. Таким образом, почти все население Италии, Греции, Испании, Хорватии, Кипра, Мальты, Португалии и Словении пострадает от стихийных бедствий. Уровень смертности повысится до 700 на один миллион жителей в год.
Для сравнения, пострадает один из трех жителей Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции.
В том, что касается наводнений, смертность возрастет с 6 до 233, до конца века. С другой стороны, засуха повлияет на производство продуктов питания, необходимых для 138 млн человек.
Исследование проводилось