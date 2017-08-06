На Молдову идут дожди с грозами

Источник: Noi.md

Высокие температуры, сохранявшиеся с 31 июля, снизятся к 6 августа. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщила Государственная гидрометеорологическая служба, сообщает NOI.md.

Снижение температур ожидается с 6 августа, когда, по данным синоптиков, на смену жаркой погоде в Молдову должна прийти дождливая погода с возможными грозами. При этом температура снизится незначительно. В центре Молдовы и Кишинёве днём будет до 37 градусов выше нуля, а ночью — не выше 23 градусов по Цельсию. Двумя градусами меньше будет погода в северных районах республики, а на юге столбик термометра поднимется до 38 градусов в дневное время суток и до 24 градусов — ночью.

Осадки с грозами, по прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, продлятся до вторника, 8 августа. После этого возможно очередное повышение температур без осадков.

Напомним, что оранжевый код метеоопасности, связанный с сохранением крайне высоких температур, был объявлен 2 августа Государственной гидрометеорологической службой. Высокие температуры до 38 градусов выше нуля, по данным ведомства, продержатся по всей стране до 5 августа.