Во Франции нашли спрятанные под землей автомобили 1930-х годов

Источник: Noi.md

Нашел тайный «гараж» в центральной части Франции 56-летний преподаватель физкультуры Винсент Мишель. Бельгиец, который в качестве хобби занимается исследованием городов, рассказал, что был шокирован находкой.

«Мне показалось, что мы совершили путешествие во времени на 70 лет назад, и я задавался вопросом, как такое вообще было возможно», — прокомментировал Мишель.

Предположительно, местные жители спрятали автомобили в самом начале войны во избежание захвата немецкими войсками. В последующие годы «гараж» несколько раз пополнялся и другими машинами, однако потом о них забыли и десятки классик-каров остаются под землей по сей день.