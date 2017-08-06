Во Франции нашли спрятанные под землей автомобили 1930-х годов

Нашел тайный «гараж» в центральной части Франции 56-летний преподаватель физкультуры Винсент Мишель. Бельгиец, который в качестве хобби занимается исследованием городов, рассказал, что был шокирован находкой.
«Мне показалось, что мы совершили путешествие во времени на 70 лет назад, и я задавался вопросом, как такое вообще было возможно», — прокомментировал Мишель.
Предположительно, местные жители спрятали автомобили в самом начале войны во избежание захвата немецкими войсками. В последующие годы «гараж» несколько раз пополнялся и другими машинами, однако потом о них забыли и десятки классик-каров остаются под землей по сей день.
Винсент Мишель сообщил также, что с момента обнаружения тайника владелец каменоломни успел вытащить несколько экземпляров и продать их на аукционе, но большинство автомобилей пребывают сейчас в слишком хрупком состоянии для транспортировки. Что будет дальше с раритетными машинами — неизвестно.