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08:37 (мск), источник: Noi.md

Во Франции нашли спрятанные под землей автомобили 1930-х годов

Бельгийский исследователь обнаружил в подземной каменоломне во Франции десятки автомобилей 1930-х годов выпуска. Как сообщает The Telegraph, машины были спрятаны в начале Второй мировой войны.

Источник: Noi.md

Нашел тайный «гараж» в центральной части Франции 56-летний преподаватель физкультуры Винсент Мишель. Бельгиец, который в качестве хобби занимается исследованием городов, рассказал, что был шокирован находкой.

«Мне показалось, что мы совершили путешествие во времени на 70 лет назад, и я задавался вопросом, как такое вообще было возможно», — прокомментировал Мишель.

Предположительно, местные жители спрятали автомобили в самом начале войны во избежание захвата немецкими войсками. В последующие годы «гараж» несколько раз пополнялся и другими машинами, однако потом о них забыли и десятки классик-каров остаются под землей по сей день.

Винсент Мишель сообщил также, что с момента обнаружения тайника владелец каменоломни успел вытащить несколько экземпляров и продать их на аукционе, но большинство автомобилей пребывают сейчас в слишком хрупком состоянии для транспортировки. Что будет дальше с раритетными машинами — неизвестно.

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