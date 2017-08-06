Женщина на пляже в Германии перепутала ядовитый фосфор с янтарем

Она подняла небольшой предмет, приняв его за янтарь и положила в карман куртки, лежавшей на скамейке.

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По словам очевидцев, куртка довольно быстро загорелась. 41-летняя женщина чудом не пострадала. Предметом оказался кусок белого фосфора, который вступил в реакцию с воздухом как только высох.

Полиция предупредила посетителей пляжа, что собирать янтарь лучше в жестяные банки, поскольку его можно перепутать с кусочком фосфора.