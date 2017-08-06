Женщина на пляже в Германии перепутала ядовитый фосфор с янтарем
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Жительница Германии случайно избежала травмы, собирая янтарь на берегу реки Эльбы под Гамбургом, сообщила в воскресенье BBC News.
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Жительница Германии случайно избежала травмы, собирая янтарь на берегу реки Эльбы под Гамбургом, сообщила в воскресенье BBC News.
Она подняла небольшой предмет, приняв его за янтарь и положила в карман куртки, лежавшей на скамейке.
По словам очевидцев, куртка довольно быстро загорелась. 41-летняя женщина чудом не пострадала. Предметом оказался кусок белого фосфора, который вступил в реакцию с воздухом как только высох.
Полиция предупредила посетителей пляжа, что собирать янтарь лучше в жестяные банки, поскольку его можно перепутать с кусочком фосфора.
Фосфор применялся в бомбах, которые союзники сбрасывали на Германию во время Второй Мировой войны, и до сих пор встречается на побережье. Его температура составляет 1300 градусов Цельсия, и такое пламя нельзя потушить водой. Ожоги от фосфора очень болезненны и часто требуют пересадки кожи.