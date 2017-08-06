Шпорт: без Транссиба и БАМа невозможно представить Хабаровский край

Губернатор Хабаровского края поздравил работников железной дороги и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Вячеслав Шпорт отметил, что на сегодняшний день на дальневосточном участке магистрали успешно трудятся свыше 20 тысяч жителей региона.

«В этом году исполняется 120 лет со дня основания Дальневосточной железной дороги. Магистраль с самого начала стала главным двигателем социально-экономического развития Дальнего Востока. И сегодня дорога — главная транспортная опора новой экономической политики страны», — приводит слова губернатора пресс-служба краевого правительства.

По словам Вячеслава Шпорта, без Транссиба и БАМа невозможно представить Хабаровский край. Они связывают Тихоокеанское побережье с центральной частью России. Их модернизация позволит нарастить грузопоток, обеспечить дальнейшее развитие региона. Общий объём капитальных вложений на эти цели может превысить 560 миллиардов рублей, из которых почти 140 миллиардов — деньги ОАО «Российские железные дороги».

Губернатор подчеркнул, что краевое правительство и Дальневосточную железную дорогу объединяют давние партнёрские отношения в решении разносторонних вопросов: перевозка грузов и пассажиров, развитие транспортной инфраструктуры, реализация социальных проектов. Так, в этом году будет завершена масштабная реконструкция пешеходного тоннеля на станции Хабаровск-1, который имеет большое значение для комфорта пассажиров.