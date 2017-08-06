Ученым удалось снять на камеру момент атаки белой акулы

Едва камера опустилась в воду, хищница длиной почти четыре метра набросилась на нее.

Белая акула — одна из самых больших хищных рыб на нашей планете. Считается, что это наиболее опасный для человека вид акул. Ежегодно регистрируется несколько случаев нападения на человека, и примерно каждый четвертый из них заканчивается летальным для жертвы исходом.