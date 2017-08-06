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07:18 (мск), источник: Tengrinews

Ученым удалось снять на камеру момент атаки белой акулы

Сотрудникам Массачусетского отделения морского рыболовства удалось снять на камеру уникальные кадры — момент атаки белой акулы.

Съемки проводились в Атлантическом океане.

Едва камера опустилась в воду, хищница длиной почти четыре метра набросилась на нее.

Белая акула — одна из самых больших хищных рыб на нашей планете. Считается, что это наиболее опасный для человека вид акул. Ежегодно регистрируется несколько случаев нападения на человека, и примерно каждый четвертый из них заканчивается летальным для жертвы исходом.

По оценкам ученых, белая акула находится на грани исчезновения, а на Земле насчитывается не более 3500 особей.

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