Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Истребитель МиГ-41 сможет выжигать ракеты - СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
07:58 (мск), источник: Informburo.kz

Неизвестное летающее существо астанчане приняли за колибри

Существо, похожее на колибри, сняла на видео жительница Астаны Ирина Зелёная в одном из дворов столицы.

Видео разместил в Facebook один из пользователей, в надежде, что астанчане подскажут, что это за существо.

«Интересные вещи происходят в Астане — то пиранью поймают в канале Нура — Есиль, то вот так спокойно во двор колибри залетел. Глобальное потепление или плоды глобализации?» — предположил автор.

Многие пользователи удивились появлению колибри в столице, так как местный климат совсем не подходит для проживания самой маленькой в мире птички. Впрочем, среди комментирующих нашлись знатоки, предположившие, что это бражник. Так называется бабочка, с которой часто путают колибри. Некоторые пользователи написали, что часто встречают это насекомое.

«В Алматинской области их очень много. Это насекомые бражники. В детстве ловили их», — прокомментировал Tim Kokh.

К единому мнению астанчане так и не пришли. Некоторым жителям столицы все-таки хочется верить, что в Астане обитает колибри.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Велосипед разыграли среди участников массового велопробега в Алматы
Трамп поблагодарил Россию и КНР за поддержку санкций против КНДР
СМИ: Британия готова заплатить €40 млрд за выход из Евросоюза
Россельхознадзор отчитался об уничтожении санкционной продукции
В ФРГ предложили отложить вопрос Крыма и наладить отношения с РФ
Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира
Пленный боевик заявил о подготовке террористов для атак в Европе
В Абхазии заявили о «мощной волне отказов туристов» от поездок
Спорт
Уходи красиво и живи счастливо. Как проиграл Болт Усэйн Болт показал последнее шоу на чемпионате мира в Лондоне. Он не стал первым, но остался королём
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь