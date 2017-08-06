Неизвестное летающее существо астанчане приняли за колибри

Видео разместил в Facebook один из пользователей, в надежде, что астанчане подскажут, что это за существо.

«Интересные вещи происходят в Астане — то пиранью поймают в канале Нура — Есиль, то вот так спокойно во двор колибри залетел. Глобальное потепление или плоды глобализации?» — предположил автор.

Многие пользователи удивились появлению колибри в столице, так как местный климат совсем не подходит для проживания самой маленькой в мире птички. Впрочем, среди комментирующих нашлись знатоки, предположившие, что это бражник. Так называется бабочка, с которой часто путают колибри. Некоторые пользователи написали, что часто встречают это насекомое.

«В Алматинской области их очень много. Это насекомые бражники. В детстве ловили их», — прокомментировал Tim Kokh.