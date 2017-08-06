В центре Красноярска изменена схема движения транспорта

Источник: РИА "Новости"

В центре Красноярска изменили схему движения транспорта в связи с ремонтом улицы Карла Маркса и проспекта Мира.

Как сообщили в городской администрации, на участке от ул. Белинского до ул. Каратанова дорожные полосы будут перекрывать по очереди, до 17:00 30 сентября.

Участок улицы К. Маркса от ул. Каратанова до ул. Парижской Коммуны стал односторонним. По не перекрытому участку возможно ездить только в сторону улицы Каратанова. Объезжать его можно через ул. Каратанова по ул. Ленина и ул. Дубровинского. Движение в таком режиме будет организовано до 23:00 5 сентября.

Кроме этого, на проспекте Мира подрядчики приступили к ремонту ещё трёх кварталов. Закрыт участок от ул. Горького до ул. Кирова. При этом движение по крупным перекрёсткам разрешено.

Автобусы № 1, 3, 12, 36, 37, 55, 56, 84, теперь едут по ул. Сурикова — ул. Марковского — ул. Вейнбаума — ул. Ленина и далее по своим схемам движения без заезда на пр. Мира.