В Москве и Подмосковье ожидается солнечная погода и до 27 градусов тепла
Температура воздуха в Москве составит 24−26, по области будет от 22 до 27 градусов.
Температура воздуха в Москве составит 24−26, по области будет от 22 до 27 градусов.
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Температура воздуха в Москве составит 24−26, по области будет от 22 до 27 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный 6−11 м/с.
Предстоящей ночью — облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, прогремит гроза. В Москве столбики термометров покажут 15−17, в Подмосковье будет от 12 до 17 градусов. Ветер
Днем в понедельник характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями, местами с кратковременным дождем и грозой. В столице воздух прогреется до 21−23, по области — до 20−25 градусов. Ветер