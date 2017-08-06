В Москве и Подмосковье ожидается солнечная погода и до 27 градусов тепла

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Температура воздуха в Москве составит 24−26, по области будет от 22 до 27 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный 6−11 м/с.

Предстоящей ночью — облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, прогремит гроза. В Москве столбики термометров покажут 15−17, в Подмосковье будет от 12 до 17 градусов. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.