СК не стал заводить дело за репост, сделанный гендиректором ТВК
Следователи не нашли в действиях Вадима Вострова состава преступления.
Следователи не нашли в действиях Вадима Вострова состава преступления.
Следственный комитет отказался заводить уголовное дело в отношении гендиректора телеканала ТВК Вадима Вострова. Напомним, заявление на журналиста подал некий житель Красноярска, который посчитал оскорбительным репост записи Артемия Лебедева, сделанный Востровым в 2012 году. При этом журналист выразил свое несогласие с позицией известного дизайнера.
На своей странице в Facebook глава телеканала опубликовал подробности дела, которые ему рассказали следователи.
«В ходе проверки опрошенный пояснил, что 1 сентября 2016 года он находился у себя дома по адресу проспект имени газеты Красноярский рабочий… В указанный день он просматривал блоги участников социальной сети “Live Journal”… и обнаружил социальную страницу “В Контакте” некоего Вострова и посчитал, что она совершена в целях оскорбления чувств верующих. В правоохранительные органы он обратился лишь в феврале 2017 года, так как он ждал, что вышеуказанный пользователь одумается и удалит данную публикацию», — цитирует слова следователя Востров.
Проанализировав материалы проверки, СК пришел к выводу, что в действиях журналиста нет состава преступления по статье «нарушение права на свободу совести и вероисповедания». Однако Востров иронично предложил заявителю «не отчаиваться».
«Я предлагаю русскому патриоту не отчаиваться и ни в коем случае не опускать рук! Даже у стукачей в 1937 году получалось не сразу, а сейчас тем более тяжело: ни НКВД, ни судебных троек, поневоле растеряешься», — написал Востров.
Запись, о репосте которой идет речь, была опубликована Артемием Лебедевым в 2012 году. В своем «Живом журнале» он сделал пост, посвященный принятию закона о защите прав верующих. Дизайнер в нецензурной форме раскритиковал документ. После этого православные активисты обратились в суд с требованием наказать Лебедева.