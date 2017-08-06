Первый семейный лагерь заработает в Хабаровске
Открытие смены запланировано на 15 августа.
Открытие смены запланировано на 15 августа.
Хабаровск, 6 августа, AmurMedia.
Первый семейный лагерь совсем скоро откроется в Хабаровске. Смена «Преображение» начнется 15 августа с божественной литургии в
По окончании богослужения дети и их родители отправятся в лагерь. Участников ждет насыщенная программа: духовные беседы со священником, образовательные
Завершится смена 19 августа, в праздник Преображения Господня, литургией в мужском монастыре. Участниками смены смогут стать дети в возрасте от 8 до 16 лет, их родители и другие члены семей.
Все участники должны пройти регистрацию до 13 августа по ссылке. Дополнительную информацию можно узнать на сайте епархии. Организаторы надеются, что это начинание станет доброй традицией, объединяющей православные семьи Хабаровска.