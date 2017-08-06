Первый семейный лагерь заработает в Хабаровске

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 августа, AmurMedia.

Первый семейный лагерь совсем скоро откроется в Хабаровске. Смена «Преображение» начнется 15 августа с божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационно-просветительский портал Хабаровской епархии.

По окончании богослужения дети и их родители отправятся в лагерь. Участников ждет насыщенная программа: духовные беседы со священником, образовательные мастер-классы, творческие мастерские, спортивные соревнования, туристический поход, активный отдых на воде, концертные номера, ночные посиделки у костра, а также множество приятных сюрпризов.

Завершится смена 19 августа, в праздник Преображения Господня, литургией в мужском монастыре. Участниками смены смогут стать дети в возрасте от 8 до 16 лет, их родители и другие члены семей.