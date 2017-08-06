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10:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Первый семейный лагерь заработает в Хабаровске

Открытие смены запланировано на 15 августа.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 августа, AmurMedia.

Первый семейный лагерь совсем скоро откроется в Хабаровске. Смена «Преображение» начнется 15 августа с божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационно-просветительский портал Хабаровской епархии.

По окончании богослужения дети и их родители отправятся в лагерь. Участников ждет насыщенная программа: духовные беседы со священником, образовательные мастер-классы, творческие мастерские, спортивные соревнования, туристический поход, активный отдых на воде, концертные номера, ночные посиделки у костра, а также множество приятных сюрпризов.

Завершится смена 19 августа, в праздник Преображения Господня, литургией в мужском монастыре. Участниками смены смогут стать дети в возрасте от 8 до 16 лет, их родители и другие члены семей.

Все участники должны пройти регистрацию до 13 августа по ссылке. Дополнительную информацию можно узнать на сайте епархии. Организаторы надеются, что это начинание станет доброй традицией, объединяющей православные семьи Хабаровска.

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