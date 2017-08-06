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11:23 (мск), источник: Sputnik.md

Самый точный прогноз погоды в Молдове на 7 и 8 августа

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В воскресенье, 6 августа, в Молдове столбик термометра будет колебаться на отметке + 34 + 39 С днем и + 20 + 25 С ночью.

Источник: Sputnik.md

Ветер юго-восточный, слабый, до 5 метров в секунду. На севере и в центре страны вероятны дожди с грозами. Атмосферное давление нормальное, 754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 56%.

На севере Молдовы + 34 + 37 С днем и + 20 + 23 С ночью, в центральных районах + 35 + 38 С днем и + 21 + 24 С ночью, на юге + 36 + 39 С днем и + 22 + 25 С ночью. В Кишиневе + 30 + 34 С днем и + 25 + 26 С ночью.

В понедельник, 7 августа, ожидаются кратковременные дожди с грозами на севере и в центре страны. Днем + 30 + 32 С, ночью + 19 + 22 С.

Во вторник, 8 августа, + 32 + 34 С днем и + 22 + 23 С ночью. Возможны осадки.

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