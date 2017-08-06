Медведь угнал внедорожник в американском штате Колорадо

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Associated Press, жители небольшого городка Дюранго услышали шум ранним утром в пятницу и вызвали полицию.

Прибывшая на место полиция не застала на месте происшествия косолапого злоумышленника, зато в салоне автомобиля осталось достаточное количество следов его пребывания. Вся внутренняя обшивка Subaru была поцарапана когтями дикого животного, медведь также сломал руль и повредил приборную панель.