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08:29 (мск), источник: Известия

Медведь угнал внедорожник в американском штате Колорадо

Дикий медведь в американском штате Колорадо проник в припаркованный внедорожник Subaru, выкатил его на проезжую часть, после чего транспортное средство врезалось в столб с ящиком для корреспонденции.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Associated Press, жители небольшого городка Дюранго услышали шум ранним утром в пятницу и вызвали полицию.

Прибывшая на место полиция не застала на месте происшествия косолапого злоумышленника, зато в салоне автомобиля осталось достаточное количество следов его пребывания. Вся внутренняя обшивка Subaru была поцарапана когтями дикого животного, медведь также сломал руль и повредил приборную панель.

По предположению сотрудников правоохранительных органов, животное проникло в машину, где случайно перевело рычаг переключения коробки передач на нейтральную позицию, что и привело к выкатыванию транспорта на дорогу.

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